29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda ise Resmi Gazete'de karar yayımlandı. Peki, 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 'nda ücretsiz hizmet verecek.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.

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