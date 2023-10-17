29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.



KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.



Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.

