29 Nisan 2022 corona virüs tablosu: 9 can kaybı, bin 924 yeni vaka

Türkiye'nin 29 Nisan 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte bin 924 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştü" açıklamasında bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.04.2022 - 22:21 | Son Güncelleme : 29.04.2022 - 22:22

29 Nisan 2022 corona virüs tablosu: 9 can kaybı, bin 924 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 127 bin 95 Covid-19 testi yapıldı, bin 924 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 302 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 495 bin 274 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

VEFAT SAYISI 10'UN ALTINA DÜŞTÜ

da verilerle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Koca, "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın" dedi.

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