29 terör hedefi imha edildi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Acı haber önce Hakurk'tan ardından Zap metina bölgesinden geldi. Kuzey Irak'ta iki günde 12 asker şehit oldu.
Teröristler Zap Metina arasındaki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Çok sayıda teröristin gerçekleştirdiği saldırıda ilk temasta 6 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
Saldırının ardından terör hedefleri F-16'larla da vuruldu.
Bölgede başka üslere yönelik saldırı ve tacizlerin gerçekleştiği de öğrenildi.
NTV'nin bölgeden elde ettiği bilgilere göre kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin birkaç metreye indiği belirtiliyor.
Güvenlik güçleri, saldırının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenledi.
Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 29 hedefin imha edildi.
Harekatlarda çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.
"YOK OLUP GİDECEKLER"
Operasyonların devam ettiğinin belirten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Operasyonlar, kim destek verirse versin eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye, artan şiddet ve baskıyla aralıksız taarruzî anlayışla devam edecek. Dün gece 13, bugün 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2156'ya ulaştı." dedi.
Zap Metina üs bölgesindeki saldırıdan bir gün önce de Hakurk'ta bir tepede konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına teröristler, uzun namlulu silahlar, roketatarlar ve el bombalarıyla saldırdı.
Bu saldırıda da 6 asker şehit olmuştu.
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