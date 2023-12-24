29 terör hedefi imha edildi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 29 hedefin imha edildi.



Harekatlarda çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.

"YOK OLUP GİDECEKLER"



Operasyonların devam ettiğinin belirten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Operasyonlar, kim destek verirse versin eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye, artan şiddet ve baskıyla aralıksız taarruzî anlayışla devam edecek. Dün gece 13, bugün 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2156'ya ulaştı." dedi.

