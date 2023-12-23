SON DAKİKA HABERİ: MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu | Bölgeye hava harekatı yapıldı

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.
MSB: BELİRLENEN HEDEFLERE YÖNELİK HAVA HAREKATI SÜRÜYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir."
Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.
IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNE HAVA HAREKATI: "ŞEHİTLERİMİZ İÇİN"
MSB'nin sosyal medya hesabından "Şehitlerimiz için" başlığıyla, Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine bugün 22.00'da hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." denildi.
Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Kuzey Irak'tan önceki gün de şehit haberleri gelmişti. Teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 asker şehit olmuş, 1 asker ise yaralanmıştı.
PENÇE SERİSİ OPERASYONLAR
Kuzey Irak ve bölgede sürdürelen Pençe serisi operasyonlarda bugüne değin terör örgütüne ağır kayıplar verdirildi. MSB verilerine göre bu operasyonlar kapsamında yakın zamana kadar 831 terörist etkisiz hale getirildi, bin 281 adet silah ele geçirildi, bin 407 mağara yıkıldı. Pençe-Kilit serisi operasyonlar 2022 yılından itibaren başlatıldı ve örgütün barınma noktaları sırayla temizlendi.
Şırnak'ın karşısında Sinat ve Haftanin, Hakkari'nin karşısında da Zap ve Hakurk kampları hedef alındı. Avaşin, Basyan ve Metina kampları da operasyon kapsamında önemli ölçüde imha edildi. En zor bölgeler arasında sayılan Zap da ağır kış koşullarına rağmen kıskaç altında tutuluyordu.
Çatışma bölgesinde yoğun kar yağışı olduğu ve zorlu hava şartlarına rağmen operasyonların devam ettiği öğrenildi.
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