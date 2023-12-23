SON DAKİKA HABERİ: MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu | Bölgeye hava harekatı yapıldı

PENÇE SERİSİ OPERASYONLAR

Kuzey Irak ve bölgede sürdürelen Pençe serisi operasyonlarda bugüne değin terör örgütüne ağır kayıplar verdirildi. MSB verilerine göre bu operasyonlar kapsamında yakın zamana kadar 831 terörist etkisiz hale getirildi, bin 281 adet silah ele geçirildi, bin 407 mağara yıkıldı. Pençe-Kilit serisi operasyonlar 2022 yılından itibaren başlatıldı ve örgütün barınma noktaları sırayla temizlendi.

Şırnak'ın karşısında Sinat ve Haftanin, Hakkari'nin karşısında da Zap ve Hakurk kampları hedef alındı. Avaşin, Basyan ve Metina kampları da operasyon kapsamında önemli ölçüde imha edildi. En zor bölgeler arasında sayılan Zap da ağır kış koşullarına rağmen kıskaç altında tutuluyordu.