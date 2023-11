29 yıl önceki cinayet için itiraf mektubu

A.S mektubunda “Mustafa Çekiç isimli şahsı teşhis edebilmem için bana 16 farklı fotoğrafın bulunduğu teşhis fotoğrafları gösterildi. Ben de hiç tereddüt etmeden 7 numaralı fotoğrafın öldürdüğüm Mustafa Çekiç’e ait olduğu ifade tutanaklarında yer almaktadır. Daha önce işlenen 3 cinayetin de çözülmesini sağlamıştım.” ifadelerini kullandı.



"SAVCILIK ARAŞTIRIYOR"



Gülşehir Cumhuriyet Savcılığına gelen mektuptan sonra babasının cesedinin 29 yıl sonra bulunacağı için sevinen Engin Çekiç, babamın öldüğünü 2 yıl önce öğrendiğinde savcılığa suç duyusunda bulunduğunu söyleyerek, "Yıllar sonra savcılığa itiraf mektubu geldi. Mustafa Çekiç'i öldürdüğünü itiraf etti, nereye gömdüğünü de yazdı. Sayın savcımız şimdi bunun üzerinde duruyor. İtiraf mektubunda Mustafa Çekiç’i para karşılığı öldürüp Adana tarafında bir yere gömdüğünü itiraf etti. Şimdi Savcılık itirafın aslı olup olmadığını araştırıyor.” dedi.



"CENAZESİNİ KÖYE GETİRMEK İSTİYORUM"



Yakınlarına kızgın olduğunu söyleyen Çekiç, "Babamın İzmir'de yaşadığını söylediler. Okulda veli toplantısı oluyordu, bizden kimse gelmezdi. Babamıza kinlenmiştik ama öldürüldüğünü anlayınca çok üzüldük. Babamın cenazesini bulup köyüme getirmek istiyorum." diye konuştu.



Köylülerin 1994 yılında bulunan yanmış cesedin babalarına ait olduğunu söylediğini belirten Çekiç, şöyle devam etti:



"Savcılığa başvurduk o cesede DNA testi yapıldı ve olumsuz çıktı. Şu an bir cezaevinde hükümlü olan A.S. savcılığa yazdığı mektubunda Adana'da bir petrolün arkasına gömdüğünü söylüyor. Bu adam para karşılığı çalışan biriymiş, babama husumeti yok ama öldürmüş. Mektubunda pişman olduğunu söylüyor. Daha önce yapılan haberleri cezaevinde görmüş. Babamın fotoğrafını tanıyınca savcılığa mektup yazıp itiraf etti. Vicdan azabı çekmiş."

