29 yıl önceki cinayet için itiraf mektubu

Nevşehir'de 29 yıl önce işlenen cinayetle ilgili savcılığa itiraf mektubu geldi.

Gülşehir ilçesine bağlı Oğulkaya Köyü'nde yaşayan Mustafa Çekiç, 1994 yılında bir düğüne gitti ve sonrasında ortadan kayboldu. Gülşehir ilçesine bağlı Gökçetoprak köyü yakınlarında yakılarak öldürülmüş halde bulunan ve kimsesiz olduğu için Gökçetoprak köyü mezarlığına defnedilen cesedin talihsiz adama ait olabileceği iddia edildi.

O gün cesedi gömen köylülerin yer göstermesi üzerine savcılık mezarı açtırdı. Ancak mezar içinden küçük çocuğa ait olabileceği düşünülen kemik parçaları çıktı. Bunun üzerine, 29 yıl boyunca haber alınamayan ve kaybolduğu yıl 33 yaşında olan Çekiç'in dosyası Gülşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından yeniden açılarak soruşturma başlatıldı.

Bir köylüsünün babasının kaybolmadığını, öldürüldüğünü söylemesiyle başladığı araştırma çalışmalarına devam eden oğul Engin Çekiç de tüm ümitlerini yitirmek üzereyken bir cezaevinden gelen mektup ile tekrar umutlandı. Cezaevinde yatmakta olan A.S., Gülşehir Cumhuriyet Savcılığına bir mektup yazarak, yıllardır kayıp olarak aranan Mustafa Çekiç’i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.