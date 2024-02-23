3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa’da kaçarken yakalandılar

Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde devriye atan ekipler, şüphelendikleri otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Ekibin "dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. 5 kilometre süren kovalamaca sırasında sürücü ve 2 arkadaşı aracı yol kenarında bırakıp yaya olarak kaçmaya başladılar. Ekipler 3 çocuğu da kovalamaca sonucu yakaladılar.



CAMI KIRIP ÇALMIŞLAR



Sürücü Miran K.'nin (15) dün öğlen saatlerinde Bozüyük ilçesinde park halindeki aracın arka camını kırıp, düz kontak yaparak çaldığı ve arkadaşları A.B. (12) ve D.A.'yı (13) da alıp İnegöl'e geldikleri ortaya çıktı.

Şahıslar gözaltına alındı.