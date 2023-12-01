3 gündür haber alınamayan genç Mehmet’ten acı haber

Mardin’de 3 gündür aranan Mehmet Çakır isimli genç, kiraladığı evde ölü bulundu.
Kızıltepe ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakır’ın ailesi, durumu polise bildirdi.
Bulunması için çalışma başlatan polis, Mehmet Çakır’ın Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi’nde bir apartman dairesi kiraladığını belirledi.
Dün akşam saatlerinde adrese giden, kapıyı açan olmayınca çilingirle içeri giren ekipler, Çakır’ı hareketsiz buldu.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet Çakır’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Mehmet Çakır’ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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