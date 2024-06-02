3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemleri başladı.

Aksaray’ın Güzelyurt, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için bir kez daha sandıklar yeniden kuruldu.

HİLVAN'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI



YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, Hilvan ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Bu kapsamda Hilvan'da oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.



İlçede kayıtlı bulunan 27 bin 686 seçmen, kurulan 125 sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirecek.

