3 ilde barajlar tekrar doldu

Son yağışlar, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan baraj göllerine tekrar hayat verdi. Van, Muş ve Hakkari'deki barajlar doldu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, ''Bu yıl bölgede bol yağış oldu. Yağışlar kar şeklinde gerçekleşti. Yani ilkbahar döneminde çiftçimizin yüzünün güleceğinin emarelerini şimdiden görüyoruz.'' dedi.



Van'ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Barajı bölgesi için büyük öneme sahip. 2021 yılında baraj gölünde su seviyesi en düşük seviyeye geriledi.



Bu kış son yağışlarla beraber gölde durum tersine döndü. Şahna ''Geçen yıl şubatta su seviyesi yüzde 4 iken bu sene yüzde 38 seviyelerinde. Uzun yıllardır doldurulmasında sıkıntı yaşadığımız Sarımehmet Barajı'nda ise toplam depolama hacmimiz 178 milyon metre.'' diye konuştu.



Muş'taki Alparslan Barajı'nda da durum benzerdi. Yağışsız geçen dönemlerin ardından göl altında kalan yapılar ortaya çıkmıştı.



Ne balıkçılar göle açılabiliyor, ne de çevresinde tam kapasite üretim yapılabiliyordu.



Geçtiğimiz aylarda Van ve Hakkari'deki diğer barajlarla beraber göl su doldu.



DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, ''Aslandağ ve Beyyurdu barajlarımızdaki doluluk oranımız da yüzde 100 seviyelerinde.'' ifadesini kullandı.



Üreticilerin beklentisi ise sulama sezonuna kadar yağışların devam etmesi.

