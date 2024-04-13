3 ilde Narkoçelik-11 operasyonu: 10 çete üyesi tutuklandı

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Lübnan ve Venezuella uyruklu Danı Talal Awad Abushanap'ın liderliğini yaptığı uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik "Narkoçelik-11" operasyonu düzenlendi.

Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, örgüt üyelerinin temin ettikleri kimyevi maddeleri Tekirdağ'ın Saray ilçesi kırsalındaki bağ evinde depoladıkları ve akabinde 2 Nisan Salı günü Antalya'ya sevk ettikleri belirlendi. Kesintisiz fiziki ve teknik takibin ardından Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Bıyıklı ve Ahırtaş mahallelerinde bulunan bağ evlerinde şüphelilerin, ürettikleri uyuşturucu maddenin bir miktarını 9 Nisan Salı günü piyasaya süreceği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler operasyon düğmesine bastı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Antalya'da uyuşturucu imal ve çoğaltımında kullanılan 2 bağ evi, 3 ikamet, 3 otel odası ve 5 araçta yapılan aramada 10 şahıs yakalandı. Eş zamanlı olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda ise 2 ev ve 1 araçta yapılan aramada 3 şahıs yakalandı. Operasyonlar çerçevesinde 2’si Kolombiya, 1’i Venezuela, 1’i Lübnan uyruklu, 9’u Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 13 şahıs gözaltına alındı.