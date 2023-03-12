3 katlı binada 20 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 3 katlı binaya düzenlenen operasyon polisi bile şaşkına çevirdi. Yaklaşık 8 milyon TL harcanarak kurulan Hint keneviri tesisinde 20 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ümraniye'de 3 katlı binada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan tahkikatın ardından narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda bin 550 kök Hint keneviri bitkisi, 250 kilo hasat edilmiş esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

3 katlı binanın bodrum katı, 1. katı ve 2. katında Kint keneviri üretim tesisi kurulduğu, damlama sulama sistemi ve enerji panellerinin yerleştirildiği, 3. katta ise hasat edilen uyuşturucu maddelerin kurutulduğu tespit edildi.