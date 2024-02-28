3. kattan düştü: Oyun oynayan 11 yaşındaki kız çocuğunun acı sonu

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Naltbantoğlu Mahallesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, cama yakın olan koltukta oyun oynayan 11 yaşındaki Şefika Ç. cama yaslandı. Bu esnada camın patlamasıyla 3. kattan aşağı düşen kız ağır yaralandı.