3. kattan düştü: Oyun oynayan 11 yaşındaki kız çocuğunun acı sonu

Bursa’da oyun oynarken 3. kattan düşen 11 yaşındaki Şefika Ç., ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Şefika Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3. kattan düştü: Oyun oynayan 11 yaşındaki kız çocuğunun acı sonu

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Naltbantoğlu Mahallesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, cama yakın olan koltukta oyun oynayan 11 yaşındaki Şefika Ç. cama yaslandı. Bu esnada camın patlamasıyla 3. kattan aşağı düşen kız ağır yaralandı.

3. kattan düştü: Oyun oynayan 11 yaşındaki kız çocuğunun acı sonu - 1

Yakınları ve çevredekiler küçük kızın yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, küçük kıza olay yerinde ilk müdahalede bulunurken, özel hastaneye sevk etti.

Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, 11 yaşındaki küçük kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...