3 kişiden "Bizi cin çarptı" iddiası: Hastaneye sevk edilmeyi reddettiler

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3 kişi, cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir hocanın da merkeze geldiği olayda, şahıslar hastaneye sevk edilmeyi reddetti.

3 kişiden "Bizi cin çarptı" iddiası: Hastaneye sevk edilmeyi reddettiler

İlginç olay 'ın Sivrice ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 3 kişi "Bizi cin çarptı" diyerek Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvurdu.

Sürekli zıplayan ve farklı hareketlerde bulunan şahıslar, sağlık görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Merkeze 3 , polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, aynı zamanda bir de hoca geldi.

3 kişiden "Bizi cin çarptı" iddiası: Hastaneye sevk edilmeyi reddettiler - 1

Hocanın dualar okuduğu olayda düzeldiklerini belirten şahıslar, Elazığ’daki hastanelere sevk edilmeyi reddederek merkezden ayrıldı.

Benzeri görülmeyen olayda ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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