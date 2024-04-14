3 kişiden "Bizi cin çarptı" iddiası: Hastaneye sevk edilmeyi reddettiler

İlginç olay Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 3 kişi "Bizi cin çarptı" diyerek Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvurdu.

Sürekli zıplayan ve farklı hareketlerde bulunan şahıslar, sağlık görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, aynı zamanda bir de hoca geldi.