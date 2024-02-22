3 organize suç örgütü çökertildi: 63 şüpheli gözaltında

Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-45 operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi.

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın,

Kastamonu'da Ömer Çınar'ın, Balıkesir’de Salih Babayiğit’in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşılarının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.