3 organize suç örgütü çökertildi: 63 şüpheli gözaltında

12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-45 operasyonlarında; Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın, Kastamonu'da Ömer Çınar'ın, Balıkesir’de Salih Babayiğit’in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi.  Operasyonlarda örgüt elebaşların da içerisinde bulunduğu suç 63 şüpheli yakalandı.

3 organize suç örgütü çökertildi: 63 şüpheli gözaltında

Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-45 operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi. 

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın,
Kastamonu'da Ömer Çınar'ın, Balıkesir’de Salih Babayiğit’in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşılarının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı. 

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