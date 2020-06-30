3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı yakalandı

NTV Haber 30.06.2020 - 09:11 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 09:18
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Harun S., bir süredir birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlu Alperen'i öldürmüştü.
Çocuğun cansız bedenini Güney Mahallesi'ndeki mezarlığa defneden zanlı, daha sonra kayıplara karışmıştı.
ANNE TUTUKLANMIŞTI
Olayın ortaya çıkması üzerine anne tutuklanmıştı. Polis, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.
SU KUYUSUNDA YAKALANDI
Harun S.'nin kaçmış olabileceği yerler arandı. Zanlı, günler sonra bir evin su kuyusunda saklanırken yakalandı.
VİDEO: CEZAEVİNDEN KAÇIP EŞİNİ ÖLDÜRDÜ (ARŞİV)