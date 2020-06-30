3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı yakalandı

Kayseri'de birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı, bir bağ evinin su kuyusunda yakalandı.

NTV Haber 30.06.2020 - 09:11 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 09:18

3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı yakalandı

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Oğlunu bıçakla öldüren baba tutuklandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Harun S., bir süredir birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlu Alperen'i öldürmüştü.

Çocuğun cansız bedenini Güney Mahallesi'ndeki mezarlığa defneden zanlı, daha sonra kayıplara karışmıştı.

ANNE TUTUKLANMIŞTI

Olayın ortaya çıkması üzerine anne tutuklanmıştı. Polis, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

SU KUYUSUNDA YAKALANDI

Harun S.'nin kaçmış olabileceği yerler arandı. Zanlı, günler sonra bir evin su kuyusunda saklanırken yakalandı.

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