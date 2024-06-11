3 yaşındaki Eylül kaza kurbanı

Manisa'da taksi ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 yaşındaki Eylül Mavi Ünlükoç hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

3 yaşındaki Eylül kaza kurbanı

'da, Ankara yönüne giden Büşra Ünlükoç (24) yönetimindeki minibüs, kavşakta Kadir Kaya'nın (42) kullandığı taksiyle çarpıştı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Kazada sürücü Ünlükoç, kucağındaki kızı Eylül Mavi Ünlükoç (3), annesi Ayşe Tayfun (48), Seda Soylu (20) ile taksi şoförü Kaya ve yolcusu Sadrettin Özyürek (41) yaralandı.

3 yaşındaki Eylül kaza kurbanı - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk, kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Eylül Mavi Ünlükoç, bugün 'nın Ahmetli ilçesi Kendirli Mahallesi'nde toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Marmara için sevindiren haber! Riskli dönem gerilde kaldı, bu yaz olası değil

Marmara için sevindiren haber! Riskli dönem gerilde kaldı, bu yaz olası değil

Tuzla'da Piyade Okulu içerisinde yangın çıktı! Ekipler olay yerinde

Tuzla'da Piyade Okulu içerisinde yangın çıktı! Ekipler olay yerinde

Burdur'da pes dedirten olay! Falcılık aldı altında taciz

Burdur'da pes dedirten olay! Falcılık aldı altında taciz

Antalya’daki teleferik kazasında sanıklar hakim karşısında | Kocagöz: “Başımı öne eğecek hiçbir şeyim olmadı”

Antalya’daki teleferik kazasında sanıklar hakim karşısında | Kocagöz: “Başımı öne eğecek hiçbir şeyim olmadı”

11 yaşındaki Ahmet'ten acı haber! Asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı

11 yaşındaki Ahmet'ten acı haber! Asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...