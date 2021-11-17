3 yaşındaki Müslüme bir haftadır kayıp: Arandığı bölgede kan izine rastlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

BİR KAYANIN ÜZERİNDE KAN İZİ BULUNDU



AFAD ve AKUT ekipleri Yağal ailesinin çadırının çevresindeki sarp ve dik yamaçlara halatla indi.



Arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu.

Alınan kan örneği üzerinde inceleme başlatıldı.



Çalışmalar, arama kurtarma ve kadavra köpekleri, drone, uçak, 200 personel ve 100 gönüllünün desteğiyle sürüyor.

100 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI



Ekipler küçük kızın kaçırılma ihtimalini de araştırıyor. Jandarma, aralarında aile üyelerinin de olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı.