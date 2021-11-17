3 yaşındaki Müslüme bir haftadır kayıp: Arandığı bölgede kan izine rastlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir hafta önce kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ı arama çalışması sürüyor. Bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu. Aralarında aile üyelerinin de olduğu 100'e yakın kişinin ifadesi alındı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 17.11.2021 - 14:23

3 yaşındaki Müslüme bir haftadır kayıp: Arandığı bölgede kan izine rastlandı

'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

BİR KAYANIN ÜZERİNDE KAN İZİ BULUNDU

AFAD ve AKUT ekipleri Yağal ailesinin çadırının çevresindeki sarp ve dik yamaçlara halatla indi.

Arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu.

Alınan kan örneği üzerinde inceleme başlatıldı.

Çalışmalar, arama kurtarma ve kadavra köpekleri, drone, uçak, 200 personel ve 100 gönüllünün desteğiyle sürüyor.

100 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Ekipler küçük kızın kaçırılma ihtimalini de araştırıyor. Jandarma, aralarında aile üyelerinin de olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı.

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