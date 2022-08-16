30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Her yıl Büyük Taarruz’un Türk ordusu tarafından kesin zaferle sonuçlanmasını kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl salı gününe denk geliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı salı günü yapılacak etkinliklerle kutlanacak.

RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos resmi tatil olarak kutlanıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı ilk olarak 1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilmişti.

ZAFER BAYRAMI TÖRENLERİ

Zafer Bayramı törenleri, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce, Genelkurmay Başkanlığıyla koordine edilerek yürütülür.

Zafer Bayramı’nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.



Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtuldu.

İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder.

İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

BÜYÜK TAARRUZ'UN BÜYÜK SÜVARİLERİ

