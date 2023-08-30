30 Ağustos'ta (bugün) bankalar açık mı? 30 Ağustos çarşamba günü bankalar çalışıyor mu?

30 Ağustos Çarşamba günü bankaların açık olup olmadığı soruları gündemdeki yerini koruyor. Havala, EFT gibi işlemler için banka ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar, bankaların 30 Ağustos mesaisini araştırıyor. Peki, 30 Ağustos çarşamba günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?



30 AĞUSTOS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?



Bankaların mesai düzenlemesine göre resmi tatillerde hizmet verilmiyor.



Buna göre; Bankalar 30 Ağustos çarşamba günü hizmet vermeyecek.



30 Ağustos'ta yapılacak limit üstü EFT/Havale işlemlerinin hesaba geçmesi ancak 31 Ağustos perşembe tarihinde mümkün olacak.