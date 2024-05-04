İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Mayıs 2024

İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Mayıs 2024
İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. Yarın için İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. 9 Mayıs 2024 Perşembe İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°. 10 Mayıs 2024 Cuma İzmir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 24°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi İzmir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 26°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

26

/

13

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

29

/

15

Perşembe

Bulutlu
Bulutlu

25

/

16

Cuma

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

24

/

16

Cumartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

26

/

14

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