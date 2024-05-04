İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Mayıs 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. Yarın için İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. 9 Mayıs 2024 Perşembe İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°. 10 Mayıs 2024 Cuma İzmir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 24°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi İzmir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 26°.
Bugün
26/
13
Yarın
29/
15
Perşembe
25/
16
Cuma
24/
16
Cumartesi
26/
14
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