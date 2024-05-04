Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini hakim, savcı, polis ve asker olarak tanıtıp dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 21’i, tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

'da Akçakale Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp, suçlamalar yönelttikten sonra operasyonda kullanmak üzere para ve altın isteyerek yapan şebekeyi takibe aldı.

Uzun süreli teknik ve fiziki takibinin ardından şebeke üyesi oldukları öne sürülen 25 kişiye yönelik Şanlıurfa, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli’de 30 Nisan’da 27 adrese eş zamanlı düzenledi.

147 polisin katıldığı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 38 telefon, 46 sim kart, 2 hard disk ve 2 bilgisayar ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin mağdurları 10 milyon 810 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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