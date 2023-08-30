30 Ağustos'ta eczaneler açık mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu?

Eczanelerin 30 Ağustos mesaisi merak konusu oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle, eczanelerin açık olup olmadığı soruları gündemde. Peki, 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta eczaneler açık mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta eczane ziyaretinde bulunacak olan vatandaşlar arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Zafer Bayramı'nın resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle eczanelerin mesaisi merak ediliyor. Peki, eczaneler bugün açık mı?

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

Buna göre; 30 Ağustos Çarşamba günü eczaneler kapanacak ve nöbetçi eczaneler mesailerine devam edecek.

30 Ağustos'ta eczaneler açık mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu? - 1


30 AĞUSTOS RESMİ Mİ?

bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

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