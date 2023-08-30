30 Ağustos'ta eczaneler açık mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta eczane ziyaretinde bulunacak olan vatandaşlar arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Zafer Bayramı'nın resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle eczanelerin mesaisi merak ediliyor. Peki, eczaneler bugün açık mı?
30 AĞUSTOS'TA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.
Buna göre; 30 Ağustos Çarşamba günü eczaneler kapanacak ve nöbetçi eczaneler mesailerine devam edecek.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.
Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.
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