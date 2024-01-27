30 Aralık'ta kaybolmuştu: Arama çalışmaları tekrar başladı

Muğla bölgesinde sadece bu mevsimde yetişen bir mantar türü olan çıntar mantarını toplamak için Marmaris ilçe sınırları içindeki Balan Dağı'na çıkan İsa Çifçi’den haber alamayan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti.

30 Aralık tarihinden itibaren yüzlerce kişi, cayrokopter, dronlar ve iz takip köpekleri ile bir fiil 20 gün boyunca aralıksız yapılan aramalara hava şartları sebebi ile ara verilmişti. Arama kurtarma çalışmaları bugün havanın güneşli ve açık olması ile sabahın erken saatinde tekrar başlandı.