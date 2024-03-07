BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BİNANIN YAPIM KUSURLARI ANLATILDI



İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda ise binanın yapım kusurlarına işaret edildi. Raporda, donatı ayrıntılandırması ve malzeme kalitesi yetersizlikleri, proje ve uygulama arasındaki farklılıklar bulunduğu belirtildi.



Etriye kanca açılarının 135 derece yerine 90 derece imal edildiği kaydedilen raporda, binanın projesinde belirtilen basınç dayanım değerinin de asgari değeri dahi sağlamadığı anlatıldı.



Sanıklardan müteahhit Yusuf T. ifadesinde, binanın bodrum katına pencere açılmak suretiyle zarar verildiğini öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.



Tutuksuz yapı müteahhidi Tuğçe T. ise eşi Yusuf T'nin fiili olarak müteahhitlik yaptığını, kendisinin inşaat işleriyle uğraşmadığını iddia etti.



Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.



Sanıkların yargılanmasına bir süre sonra Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.



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