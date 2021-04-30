30 Nisan 2021 corona virüs tablosu: 394 can kaybı, 31 bin 891 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Covid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta 3 bin 534 oldu, 68 bin 183 kişinin Covid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi.



Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 265 bin 287 testte 31 bin 891 vaka ile 2 bin 673 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 394 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 183 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

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