30 yıl sonra açıldı: Ermenistan beş TIR'lık yardımı Alican Sınır Kapısı'ndan geçirdi

10 ili etkileyen depremler nedeniyle komşu ülkelerden Türkiye'ye yardım ulaştırılmaya devam ediliyor.



Deprem ikili ilişkilerdeki sorunları da öteledi. Ermenistan Türkiye'ye beş TIR'la yaklaşık 100 tonluk yardım malzemesi gönderdi.



O tırlar Azerbaycan işgali sebebiyle 1993'te kapanan Türkiye Ermenistan arasındaki Alican Sınır Kapısı'ndan geçti. Yardımlar Adıyaman ve Kahramanmaraş'a ulaştı.

SADECE İNSANİ YARDIMLAR GELMEDİ



Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın talimatıyla yola çıkan ekip Çarşamba günü havayoluyla Diyarbakır'a geldi. Beraberinde bir arama kurtarma köpeği, termal ve akustik cihazlarla gelen ekip oradan da Adıyaman'a geçti.



"İNSANİ FELAKETLER SINIR TANIMIYOR"



Ermenistan arama-kurtarma ekibinden Gari Armağanyan, "27 kişilik ekiple buradayız ve 3 gündür arama kurtarma çalışmalarına katılıyoruz. Türk ekipleri ve biz enkazda olan ve hayatta kalan birini bulduk. Ortak çabalarımızla 8 yaşındaki bir kızı çıkarmayı başardık. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben bir kurtarıcıyım, insan hayatlarını kurtarmak benim görevim. Ne yazık ki, insani felaketler sınır tanımıyor." dedi.

