30 yıl sonra açıldı: Ermenistan beş TIR'lık yardımı Alican Sınır Kapısı'ndan geçirdi

Deprem ve ardından oluşan felaket bazı ülkelerle ikili ilişkilerdeki sorunları da öteledi. Ermenistan'dan gelen yardımlar geçmişte alınmış bazı kararların afet zamanlarında askıya alınabildiğini gösterdi. Ermenistan TIR'larını Cumartesi sabahı 30 yıldır kapalı olan Alican Sınır kapısından Türkiye'ye soktu. Günlerdir Türkiye'de olan kurtarma ekibi ise Adıyaman'da bir kişiyi hayata döndürdü.

30 yıl sonra açıldı: Ermenistan beş TIR'lık yardımı Alican Sınır Kapısı'ndan geçirdi

10 ili etkileyen depremler nedeniyle komşu ülkelerden 'ye yardım ulaştırılmaya devam ediliyor.

ikili ilişkilerdeki sorunları da öteledi.  Türkiye'ye beş TIR'la yaklaşık 100 tonluk yardım malzemesi gönderdi.

O tırlar Azerbaycan işgali sebebiyle 1993'te kapanan Türkiye Ermenistan arasındaki Alican Sınır Kapısı'ndan geçti. Yardımlar Adıyaman ve Kahramanmaraş'a ulaştı.

SADECE İNSANİ YARDIMLAR GELMEDİ

Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın talimatıyla yola çıkan ekip Çarşamba günü havayoluyla Diyarbakır'a geldi. Beraberinde bir arama kurtarma köpeği, termal ve akustik cihazlarla gelen ekip oradan da Adıyaman'a geçti.

"İNSANİ FELAKETLER SINIR TANIMIYOR"

Ermenistan arama-kurtarma ekibinden Gari Armağanyan, "27 kişilik ekiple buradayız ve 3 gündür arama kurtarma çalışmalarına katılıyoruz. Türk ekipleri ve biz enkazda olan ve hayatta kalan birini bulduk. Ortak çabalarımızla 8 yaşındaki bir kızı çıkarmayı başardık. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben bir kurtarıcıyım, insan hayatlarını kurtarmak benim görevim. Ne yazık ki, insani felaketler sınır tanımıyor." dedi. 

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