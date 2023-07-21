300 bin TL para cezası kesilen fenomenden itiraz: "Babam bile bana güvenmiyor"

MEŞE'DEN İTİRAZ

Bursa Adalet Sarayı’na giderek kendisine gönderilen idari para cezasına itiraz eden Meşe, hakkında çıkan haberlere sitem etti. Yolda karşılaştığı kişiler tarafından dolandırıcı ithamlarına maruz kalan Meşe, “300 bin lira cezamız elimize ulaştı. Devletimizi gerçekten tebrik ediyorum, çok hızlı bir sistemleri var. Burada her şeyi yazmışlar, 300 bin lira idari para cezası olarak yedim. Dolandırıcı olarak ceza yemedim. Lütfen hakkımda dolandırıcı olarak haber yapmayın. Devletimiz zaten bana uygun görüp cezayı kesmiş, belge burada. Bende bir vatandaş olarak yasal hakkımı kullanıp itiraz ettim. Ceza hakikaten çok, biraz hafifletilmesini talep ediyorum. Ama son sözü devletimiz söyler” şeklinde konuştu.



"PİYASADA DÖNEN OYUNLARI ANLATMAYA ÇALIŞTIM"

Çektiği videoda al-sat piyasasında dönen tezgahları anlatmak isterken kendinin o duruma düştüğünü söyleyen Meşe, “Bende bir insanım ve bende üzülebilirim yıkılabilirim. Sosyal medyada bana yapılanlar için travma yaşayabilirim. Yazıklar olsun. Ben öncelikle bana yapılanın bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu yazılanlar beni çok üzdü ben bunları hak etmedim. Kendi ailem dostlarım kimse bana inanmadı. Halkımız bana inanmadı. Hayat böyledir yüz güzel iş yaparsınız. 1 iyi işiniz kötü anlaşılır, yanlış anlaşılmanız tüm emeğinizi çabanızı boşa götürür. Ben bunları hak etmedim. Devletimize ve milletimize saygım sonsuz. Büyüklerimiz bana bu cezayı uygun görmüşler, boynum kıldan incedir. Her şeyimi yıktınız. Ümitlerimi elimden aldınız. Kötü yorumlar dolandırıcı haberleri. Türkiye’nin bir ucundan bir amca o haberleri izledi ve beni dolandırıcı olarak biliyor. Ben bunları hak etmedim. İnsanlar hep bir suçlu arıyorlar asla kendilerine bakmıyorlar. Burada ki suçlu günah keçisi ben seçildim. 600 bin liraya alıp 601 bin liraya sattığım bir tane bile belge yok. Noter belgelerim yanımda, kendi adıma ve vekaletle yaptığım satışlar burada. Çektiğim video tamamen kurgudan ibaret. Benim bir arabadan 144 bin lira kazanç sağladığım da yok. Ben sadece piyasada dönenleri anlatmaya çalıştım. Allah bana böyle bir imtihan gösterdi, sınavımız buymuş” dedi.



"BABAM BİLE BANA GÜVENMEDİ"

Hakkında yapılan haberler sonrası ailesinin de kendisine sırt çevirdiğini söyleyen Meşe, “Bu olaylardan sonra kimse bana inanmadı. Sponsorluklarım, çoğu işim bozuldu. Hep ben suçlandım. Sokakta hep kötü şeylere maruz kalıyorum, tehditler alıyorum, dolandırıcı imaları alıyorum. Kendi ailem bile bana inanmadı, kendi babam bile bana güvenip arkamda destek olarak durmadı. Gerçekten çok üzüldüm, yıkıldım bende bir insanım. Gerçekten çok zor zamanlar atlatıyorum, Allah yardımcımız olsun, inşallah bu sınavı da güçlü bir şekilde atlatacağım. Ama ne denilebilir ki babam bile bana güvenmedi” dedi.