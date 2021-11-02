300 km hızla bariyere çarparak ölen genci arkadaşı daha önce uyarmış

İstanbul'da önceki gün saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde motosiklet sürücüsü Vedat Aydın (28), Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde bariyerlere çarptı.

Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Aydın'ın cenazesi, Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan yaşanan kaza anı, motosiklet sürücüsü Vedat Aydın'ın kask kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, motosikletin hızının 297 kilometreye ulaştığı ve bariyerlere çarparak savrulduğu görüldü.

''CANINI YOLDA MI BULDUN?''

Aydın’ın temmuz ayında motosikletiyle hız yaparken paylaştığı başka bir görüntüyü izleyen gencin Adanalı arkadaşı Efe Erkut tarafından uyarıldığı ortaya çıktı.

Erkut, paylaşımında “Yavaş sür oğlum ya, sat gitsin motosikleti. Canını yolda mı buldun?” yazdığı, Aydın’ın ise arkadaşına “Ben yavaşım motosiklet hızlı, seviyorum anlıyor musun?” şeklinde cevap verdiği görüldü.

Aydın’ın ölümünün ardından yazışmalarını paylaşan Erkut, "Mekanın cennet olsun dostum. Motor sevdan seni bizden çok erken ayırdı kardeşim” diye not düştü.