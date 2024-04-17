31. Dönem polis alımı: POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin erkek, 1500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrencinin alınmasına yönelik ön başvuru süresi sona erdi. Tüm gözler şimdi sonuçların açıklanmasında. İşte, 2024 polis alımında son durum...



POMEM BAŞVURULARI SONA ERDİ



POMEM için 4 Nisan'da başlayan ön başvuru süresi, 14 Nisan saat 17.00'de sona erdi.



Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girip ön başvurularını yapabildi



Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemedi.



7 BİN 500 ÖĞRENCİ ALIMI YAPILACAK



Merkezlere, 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 6 bin erkek, 1500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.



Sınavlarda başarılı olarak polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru atamaları yapılacak.



31. Dönem POMEM başvuru sonuç tarihi belli değil.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.