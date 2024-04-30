Sinan Ateş iddianamesi mahkemede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık 22 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianame kabul edilirse, 22 şüpheli "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs" "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

Sinan Ateş iddianamesi mahkemede
Sinan Ateş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

Başsavcılık, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Başsavcılık, "delillerin araştırılması, dijital materyallerin inceleme süresi ve soruşturma evresinde şüphelilerin tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak" tutuklu 22 şüphelinin dosyasını ayırdı.

Başsavcılık, bu şüpheliler hakkında "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs" "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından iddianame hazırlayarak Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden sürdüğü öğrenildi.

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