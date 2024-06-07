31 Mart seçimlerinde yaşanan cinayetin şüphelisi yakalandı

Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada öldürülen Emin Çelik'in katil zanlısı N.B., jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçmaya çalışırken yangın merdiveninde yakalandı.

31 Mart seçimlerinde yaşanan cinayetin şüphelisi yakalandı

31 Mart’ta sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

Emin Çelik (44), vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı.

Kavga nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine giremezken, bölgeye takviye jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5’i tutuklandı. Diğerleri ise 3’ü adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİNİN ADRESİ BELİRLENDİ

Olayın ardından firari olarak aranan N.B.’nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.

31 Mart seçimlerinde yaşanan cinayetin şüphelisi yakalandı - 1

JASAT, Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sur ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Jandarmayı gören ve kaçmaya çalışan N.B. yangın merdiveninde yakalandı. Savcılıktan alınan izinle yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, farklı ebatlarda 43 mermi ve 1 kılıf ele geçirildi.

N.B.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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