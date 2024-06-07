31 Mart seçimlerinde yaşanan cinayetin şüphelisi yakalandı

31 Mart’ta sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.



Emin Çelik (44), vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı.



Kavga nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine giremezken, bölgeye takviye jandarma ekipleri sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5’i tutuklandı. Diğerleri ise 3’ü adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.



FİRARİ ŞÜPHELİNİN ADRESİ BELİRLENDİ



Olayın ardından firari olarak aranan N.B.’nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.