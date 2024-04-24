312 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg kimdir, bulundu mu? (Korhan Berzeg'in kaybıyla ilgili gelişme)

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, "Tina" isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra 312 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'den haber var. Peki, Korhan Berzeg kimdir, bulundu mu?

312 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg kimdir, bulundu mu? (Korhan Berzeg'in kaybıyla ilgili gelişme)

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi. 17 Haziran'da, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmeyince eşi kayıp ihbarında bulundu. Olay günü ve öncesinde, Armutlu Mahallesi'nden geçen araçların plakalarını belirleyen jandarma ekipleri, 40 araç sürücüsünü de sorguladı ancak hiçbir ize ulaşamadı.

Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki eve geldi.

312 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg kimdir, bulundu mu? (Korhan Berzeg'in kaybıyla ilgili gelişme) - 1

KORHAN BERZEG BULUNDU MU?

23 Nisan 2024 tarihinde Korhan Berzeg'in Armutlu Mahallesi'nde bulunan evinin 4 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmanın ardından kemik parçaları ile kıyafet ve eşya parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

312 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg kimdir, bulundu mu? (Korhan Berzeg'in kaybıyla ilgili gelişme) - 2

KORHAN BERZEG KİMDİR?

Korhan Berzeg 1940 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) ekonomi alanında profesör olarak öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda görev yapıp emekli oldu. Korhan Berzeg aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üniversitede hocasıydı.

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