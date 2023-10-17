335 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan temin edilen uyuşturucu maddelerin Yalova üzerinden başka illere sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti.



Uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağı minibüs, takibe alınarak, Altınova ilçesindeki yol kontrol noktasında durduruldu.



TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU



K.K. isimli şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada, 24 koli içerisinde 335 bin 300 adet sentetik ecza grubu hap ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu hapların, bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sentetik ecza grubu hap olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.



K.K. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin