335 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Yalova'da bir minibüste yapılan aramada 24 koli içerisinde, 335 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olarak kayıtlara geçen operasyonda gözaltına alınan araç sürücüsü K.K. tutuklandı.

335 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan temin edilen uyuşturucu maddelerin üzerinden başka illere sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağı minibüs, takibe alınarak, Altınova ilçesindeki yol kontrol noktasında durduruldu.

TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU

K.K. isimli şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada, 24 koli içerisinde 335 bin 300 adet sentetik ecza grubu hap ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu hapların, bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sentetik ecza grubu hap olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

335 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - 1

K.K. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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