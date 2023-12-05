34 yaşındaki polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Müftü Mahallesi'ndeki evinde istirahat ederken mesaiye gelmeyen polis memuru Bilgehan Erdoğan'a (34) ulaşılamaması üzerine adresine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.



Ailesinin memlekette olması nedeniyle evinde yalnız olduğu öğrenilen ve hareketsiz halde bulunan Erdoğan'ın sağlık görevlileri tarafından yapılan muayenesinde kalbinin durduğu belirlendi. Erdoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen evli ve iki çocuk babası Erdoğan'ın cansız bedeni. otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



Bilgehan Erdoğan'ın yarın Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılacak tören sonrasında memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Fele köyünde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.



Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yayınlanan taziye mesajında, "Hakkın rahmetine kavuşan genç meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.