35 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin sağlıkçının atamasına ilişkin takvimin başladığını açıkladı. Kılavuzu bu hafta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) göndermek istediklerini belirten Koca, ''Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar.'' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere toplam 35 bin sağlık personeli alınacağını açıklamıştı.

35 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman, hangi branşlarda yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman, hangi branşlarda yapılacak?

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Fahrettin Koca, Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''35 BİN YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ ARAMIZA KATILACAK''

Yeni sağlık çalışanı istihdamının olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine Bakan Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam, gücümüze güç katacak." ifadesini kullandı.

''MÜLAKAT OLMAYACAK TÜM ADAYLAR EŞİT YARIŞACAK''

Personel alımına ilişkin bir tarihin olup olmadığına yönelik soruyu cevaplayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini , 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."

''ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ TAM KAPASİTE İLE HİZMETE ALINACAK''

Fahrettin Koca, bir başka gazetecinin, "Yeni bir şehir hastanesi var mı?" sorusu üzerine ise birkaç hafta içinde Antalya Şehir Hastanesi'nin tam kapasite ile hizmete alınacağını söyledi.

Hastanenin hasta kabulüne başladığını anımsatan Koca, "Muhtemelen önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak." açıklamasında bulundu.

''TÜRKİYE GENELİ YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 71''

Bir gazetecinin, "Hastanelerde özellikle yoğun bakımlarda yaşanan yer sorunu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Koca, "Özellikle yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. 3-4 hafta önce genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83'e çıkmıştı. Bugün itibarıyla Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71." cevabını verdi.

İstanbul için yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 71 olduğu bilgisini paylaşan Koca, "Normale döndüğümüzü söyleyebilirim. Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu. Şu an için servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65." diye konuştu.

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