35 metre yükseklikteki esere çıktı: Alkollü şahıs ekiplere zor anlar yaşattı

Olay gece yarısı E-90 kara yolu Nevşehir - Ankara Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldıktan sonra E-90 kara yoluna çıkan Y.A. (43) isimli şahıs bir süre ışıkta bekleyen araçların önüne atlayarak trafiği tehlikeye düşürdü. Ardından dönel kavşakta bulunan ve 35 metre yükseklikteki şehrin sembollerinden olan eserin üzerine tırmanan Y.A. herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Eserin en tepesine kadar çıkan şahsı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir yandan şahsı inmesi için ikna etmeye çalışırken öte yandan yolda güvenlik önlemleri aldı. 112 Acil Yardım ekiplerinin hazır kıta beklediği olayda Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri ise şahsın düşmesi veya atlaması ihtimali üzerine şişme yatak açarak güvenliği sağladı.