37 gündür kayıptı, dere yatağında cansız bedeni bulundu

Adıyaman'da yaklaşık 37 gün önce İmamağa Mahallesi Fırat Caddesi'ndeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 5 çocuk babası Halit Bozkurt’un (73) bulunması için hem yakınları hem de güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

Halit Bozkurt’un cansız bedeni, Kömür beldesinin Bahçelievler Mahallesi yakınlarında yer alan bir dere yatağında ot toplayan kadınlar tarafından bulundu.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Halit Bozkurt’un cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Halit Bozkurt’un kesin ölüm nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.