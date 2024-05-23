3’üncü kat balkonuna düşen yıldırım yangın çıkardı

İzmit’te sağanak sırasında 4 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairenin balkonuna yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle balkonda başlayan yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, dairede hasar oluştu.

3’üncü kat balkonuna düşen yıldırım yangın çıkardı

İzmit’te sağanak ve fırtına etkili olurken, saat 16.30 sıralarında Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairenin balkonuna yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi sonucu balkonda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Balkonun yanındaki odaya da sıçrayan yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Evin bir odası ve balkonundaki eşyalarda hasar meydana gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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