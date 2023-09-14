4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz öldürüldü mü? Keziban Eryılmaz olayının ayrıntıları

ESKİ SEVGİLİ KONUŞTU

Eski sevgili, "Emniyet benim ifademi aldı. Bilgim yok. Nerede olduğunu bilmiyorum" şeklinde konuştu.Müge Anlı ise "Beraber olduğun insanı, karım diyorsunuz ya… Merak etmedin mi? Karın ya kime kaçmış nereye gitmiş diye insan bakmaz mı?" ifadelerini kullandı.

