4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz öldürüldü mü? Keziban Eryılmaz olayının ayrıntıları

Aylardır kendisinden haber alınamayan Keziban Eryılmaz'ın ailesi cinayet şüphesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen aile üyelerinin gözleri yaşlıydı. Eski sevgilinin sözleri Keziban'ın ailesini çileden çıkardı. Bir süre önce hapisten çıktığını belirten Coşkun ise Keziban kaybolmadan önce yan yana olduklarını söyledi.
ESKİ SEVGİLİ KONUŞTU
Eski sevgili, "Emniyet benim ifademi aldı. Bilgim yok. Nerede olduğunu bilmiyorum" şeklinde konuştu.Müge Anlı ise "Beraber olduğun insanı, karım diyorsunuz ya… Merak etmedin mi? Karın ya kime kaçmış nereye gitmiş diye insan bakmaz mı?" ifadelerini kullandı.
SÜREKLİ ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER
Suçlamaların odağındaki adamın cezaevine girme nedenin ise daha önce Keziban'a şiddet uyguladığı ortaya çıktı. 4 çocuk annesinin uzun zamandır ortada olmaması akıllara öldürülmüş olabileceği ihtimalini getirdi. Görgü tanıkları talihsiz kadının sürekli şiddet gördüğünü belirttiler.
AŞK ÜCGENİ
Şüphelerin odağındaki Coşkun ise, cezaevinde olduğu dönemde Keziban'ın Harun Özdemir ile yasak aşk yaşadığını iddia etti. Keziban Eryılmaz'ın Özdemir'den sürekli para aldığını iddia eden Coşkun, Harun Özdemir'n Keziban'a bir şeyler yapmış olabileceğini ifade etti.
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