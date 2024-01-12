4 ilde eğitime kar engeli

Türkiye'nin doğu illerinde kar yağışı etkili olurken, tatil haberleri de gelmeye başladı.
Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde eğitime cuma günü ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim ile Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
BİNGÖL'ÜN YEDİSU İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Bir tatil haberi de Bingöl'den geldi.
Kentin Yedisu ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime cuma günü için ara verildiği açıklandı.
Yedisu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan aşırı kar yağışı, don ve buzlanmadan dolayı 12 Ocak Cuma günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere ayrıca Kürdan ve Döşengi okullarında 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.
ŞIRNAK'IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE KAR TATİLİ
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde de kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Şırnak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçemizde hayatı olumsuz etkileyen hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak Cuma günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
VAN'IN BAHÇESARAY İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilk ve ortaöğretimde eğitime bugün için 1 gün ara verildi.
İlçede etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle ilçede ilk ve ortaöğretimde eğitime bugün için bir gün ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.
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