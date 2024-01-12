4 ilde eğitime kar engeli

Türkiye'nin doğu illerinde kar yağışı etkili olurken, tatil haberleri de gelmeye başladı.



Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde eğitime cuma günü ara verildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim ile Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.



BİNGÖL'ÜN YEDİSU İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ



Bir tatil haberi de Bingöl'den geldi.

Kentin Yedisu ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime cuma günü için ara verildiği açıklandı.



Yedisu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan aşırı kar yağışı, don ve buzlanmadan dolayı 12 Ocak Cuma günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere ayrıca Kürdan ve Döşengi okullarında 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.