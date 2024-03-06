4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Diyarbakır merkezli Trabzon, Artvin ve Rize’de jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmalarda, el yapımı olarak imal edilen tabancaların Trabzon’dan temin edilerek ’da satışının yapıldığı tespit edildi.

Belirlenen şüphelilere yönelik Diyarbakır, Trabzon, Artvin ve Rize’de eş zamanlı düzenlendi. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı - 1

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü ve bin 77 tabanca fişeği, 9 cep telefonu ve 9 sim kart ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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