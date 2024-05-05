Baba ve oğluna sokak ortasında silahlı saldırı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi 329. Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, sokakta ilerleyen baba ve oğluna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.



Saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan babaya ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti.

