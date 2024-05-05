Baba ve oğluna sokak ortasında silahlı saldırı

Esenler'de gece saatlerinde sokakta yürüyen baba ve oğluna silahlı saldırı düzenlendi. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Baba ve oğluna sokak ortasında silahlı saldırı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi 329. Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, sokakta ilerleyen ve oğluna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirildi.


Saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan babaya ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti.

Baba ve oğluna sokak ortasında silahlı saldırı - 1

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan babayı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Saldırıdan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için polisin çalışması devam ediyor.

Saldırının hemen ardından sokakta yaşanan hareketlilik ve yaralı kişinin yakınlarının baygınlık geçirdiği anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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