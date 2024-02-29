4 köpek ile 3 kediyi zehirleyerek öldürdü: Özel ekip yakaladı

TAVUK PARÇALARINA TOZ ZEHİR KARIŞTIRMIŞ



Olayın ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) özel ekip kurdu. Ekipler, bölgede bulunan 45 ayrı noktada bulunan kamera kaydını incelemeye aldı. 72 saatlik görüntüyü inceleyen ekip, şüphelinin İbrahim Özlem olduğunu belirledi.

Ekipler, bir iş yerinde bekçilik yapan Özlem'in adresine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Özlem, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'evcil hayvanları kasten öldürme ve yaralama' suçundan tutuklanırken, adresinde yapılan aramada toz halinde zehir bulundu.

Zehir karıştırdığı tavuk parçalarını sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara bıraktığı belirlenen Özlem'in ifadesinde, göçmenlerin kendisine tavuk dolu poşet vererek, sokağa bırakması için zorladıklarını ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Özlem cezaevine sevk edildiği sırada basın mensuplarının "Sokak hayvanlarını neden öldürdünüz" sorusunu yanıtsız bırakırken, hayvanseverlerin tepkisiyle karşılaştı. Şüphelinin bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin elindeki poşetle yürüdüğü anlar yer aldı.