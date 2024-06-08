4 örgüte "Kuyu" operasyonları: 62 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti yapan 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-4" operasyonları düzenlendi. 62 şüpheli yakalandı.

4 örgüte "Kuyu" operasyonları: 62 şüpheli yakalandı

Mert Orhan Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın elebaşı olduğu, birbiriyle bağlantılı 4 ayrı suç örgütünün daha önce ele geçirilen toplam 3 ton 367 kilogram ve uyarıcı maddeden sorumlu oldukları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 62 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonlarda toplam değeri 11 milyar lira olan taşınmaz, araç, şirket ortaklık payları ve bütün bankacılık varlıklarına el konuldu.

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