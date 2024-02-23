4 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Eskişehir-Ankara yolunda seyreden A.İ. idaresindeki TIR, Yaşamkent istikametinde önünde ilerleyen Ş.K. yönetimindeki TIR'a çaptı.



Çarpmanın etkisiyle Ş.K. de N.Ç. yönetimindeki TIR'a, N.Ç. ise önündeki TIR'a çaptı.



Kazada A.İ. yaralanırken Ş.K. ve A.İ'nin kullandıkları TIR'lar büyük hasar aldı.



İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı A.İ. hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.