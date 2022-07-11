4 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

Nevşehir'de elini kıyma makinesine kaptıran 4 yaşındaki çocuk yaralandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Başdere köyünde meydana geldi. Tuğra Özgün, sağ elini et çekilen kıyma makinesine kaptırdı.

Çığlıkları duyan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğu kıyma makinesi ile birlikte Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi çocuğun parmakları makineden çıkarıldı.

Parmakları zarar gören küçük çocuk, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlattı.

VİDEO: İKİ DENİZ ASLANI İNSANLARI KOVALADI