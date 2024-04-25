4 yaşındaki Eylül otobüsün altında kaldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Zergan Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde iddiaya göre Eylül Irmak (4), annesi ve kardeşi ile birlikte S.B. yönetimindeki şehir içi yolcu otobüsüne bindi.

Bir süre sonra inmek isteyen annesi, kucağındaki kardeşiyle inip, elinden tuttuğu Eylül’ü de indirmek istedi. Bu sırada otobüs hareket etti.

Dengesini kaybederek düşen Eylül, otobüsün altında kalarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eylül, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eylül’ün cenazesi otopsi için morga götürülürken, otobüsü sürücüsü S.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.