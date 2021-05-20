4 yaşındaki Mehmet babasının peşinden ölüme gitti

Antalya'da babasıyla birlikte kamyonetle sebze ve meyve haline giden 4 yaşındaki Mehmet Furkan, park halindeki araçtan inip babasının peşinden gittiği sırada kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Babanın "Yandım ağabey, hiçbir şey ateşi kesmiyor" feryadı yürek dağladı.

İHA 20.05.2021 - 16:32

4 yaşındaki Mehmet babasının peşinden ölüme gitti

Kepez ilçesindeki Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ne öğlen saatlerinde 4 yaşındaki oğlu Mehmet Furkan Acar ile kamyonetiyle giden 3 çocuk babası Ercan Acar (37), aracını park ettikten sonra halde işleriyle uğraşmaya başladı.

KAMYONETTEN İNİP BABASININ YANINA GİTMEK İSTEDİ

Bu sırada kamyonette bulunan küçük çocuk, kapısı açık araçtan aşağı inerek babasının peşinden gitmeye başladı.

Küçük çocuk yoldan karşıya geçeceği sırada İ.Ö.A’nın (47) kullandığı kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi. Oğlunun kamyonun altında kaldığını gören baba şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

"TEK VARLIĞIMDI"

Kamyon şoförü polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırılıp polis merkezine götürülürken, acılı babanın feryatları yürekleri dağladı.

Ercan Acar, “Ben senin için mücadele ediyordum oğlum. Nasıl affedeceğim? Nasıl göremedim? Kurban olduğum Allah’ım beni çocuğumla imtihan etti. Gitti çocuğum. Bir oğlum vardı onu da Allah aldı. Tek varlığımdı. Yandım ağabey, hiçbir şey ateşi kesmiyor” sözleri, haldeki diğer çiftçi ve esnafların gözlerinden yaş getirdi.

Olayı sonradan öğrenen anne Şifa Acar da, kazanın olduğu bölgeye geldi. Acılı anne ve Mehmet Furkan Acar’ın küçük yaştaki ablaları da gözyaşlarına boğuldu.

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