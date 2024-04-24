4 yaşındaki Sultan’ı 14 yaşındaki kuzeni öldürdü

Kahramanmaraş’ta 4 yaşındaki bir çocuk, 14 yaşındaki kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Sorgusunda küçük çocuğu kendisine taş attığı için öldürdüğünü söyleyen A.A. isimli çocuk, tutuklandı.

4 yaşındaki Sultan’ı 14 yaşındaki kuzeni öldürdü

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’ta 4 yaşındaki kız çocuğu, 14 yaşındaki kuzeni tarafından öldürüldü.

Olay, dün kırsal Elmalar Mahallesi’nde meydana geldi. Ortadan kaybolan kızları Sultan Akgül’e ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, Sultan için arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sonunda, evlerinin yanındaki samanlıkta Akgül’ün boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu.

4 yaşındaki Sultan’ı 14 yaşındaki kuzeni öldürdü - 1

Ekipler, yaptıkları araştırmada Sultan Akgül’ün amcasını oğlu A.A’nın ayakkabılarında kan lekeleri tespit etti.

Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf ederken, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.

Sorgusunda kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenilen A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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