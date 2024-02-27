4 yavru köpeğin kulaklarını ve kuyruklarını kestiler

Yavru köpekleri arkadaşının evine götüren Fari Larsen, veteriner hekimle de görüşüp durumu anlattı.



Veteriner hekim köpeklerin travma geçirdiğini ve hemen tedavi edilmesinin onları daha da kötü etkileyebileceğini söyledi.



Yaralarda enfeksiyon riski bulunması sebebiyle ameliyat edilmesine karar verilen köpekler için birkaç günlük antibiyotik tedavisine başlandı.



Köpekleri bulduğu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip sosyal medyadan paylaşan Fari Larsen, yaşananlara tepki gösterdi.

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